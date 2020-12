MotoGP, Marc Marquez: calorosa accoglienza dopo il ritorno a casa

Dopo il terzo intervento chirurgico all'omero destro, effettuato il 3 dicembre, Marc Marquez torna a casa. Durante la degenza in ospedale è stato sottoposto a un trattamento antibiotico per ridurre l'infezione rilevata dai medici. La cura endovenosa ha ottenuto l'effetto sperato ed ora proseguirà per via orale. Per quanto riguarda le condizioni generali del pilota e le condizioni del suo recupero, bisognerà attendere le informazioni dei dottori nelle prossime settimane. Il campione MotoGP è tornato a casa sua e ha condiviso con tutti i suoi fan il momento del suo arrivo a casa. Dove è stato accolto calorosamente dai suoi due amici a quattro zampe... Per ora, come ha spiegato il dottor Angel Villamor al quotidiano El Confidencial, Marc e il suo team medico dovranno aspettare "tre o quattro mesi per vedere se il callo progredisce" e se il trattamento antibiotico è efficace. Il fatto che questo periodo sia così lungo è dovuto al fatto che l'osso "ha così poco apporto di sangue che questa piccola capacità riparativa si riflette in una ridotta espressività clinica". Quindi i medici dovranno controllare frequentemente lo stato dell'infezione prima di eseguire il passaggio successivo. Nella migliore ipotesi potremo rivedere il fuoriclasse della MotoGP in pista dopo le prime 4 o 5 gare. Qualora i tempi dovessero allungarsi HRC prenderebbe l'ipotesi di un sostituto. Qualora il trattamento antibiotico non fosse efficace, non ci sarebbe altra scelta che intervenire nuovamente per "rimuovere il materiale che ha stabilizzato la frattura". E quindi bisognerebbe optare per la "fissazione esterna" dell'omero che, logicamente, "sarebbe molto più scomoda per il paziente". La speranza è che questo Natale porti buone notizie al campione di Cervera e a tutti i fan della MotoGP.