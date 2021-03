Valentino Rossi ancora fuori dalla top-10 ma inizia a migliorare il feeling con la sua M1 nella quarta giornata di test MotoGP a Losail. "Alla fine, sono finito al 13 ° posto. Non è certo un gran che, ma ho migliorato notevolmente il mio tempo sul giro di oltre un secondo... Oggi mi sento di nuovo un vero pilota". Il Dottore ha lavorato ancora sul nuovo telaio e le impressioni in curva sono favorevoli. Per la prima volta ha anche provato la nuova carena aerodinamica. "Abbiamo migliorato la velocità massima, il che è positivo, anche se le Ducati sono ancora 10 km / h più veloci". Piccoli passi avanti dovuti anche alle sue modifiche nello stile di guida. "C'erano alcune curve in cui non ero abbastanza veloce, soprattutto in uscita di curva. È un mix. Quando provi cose buone, è meglio anche per la motivazione".