MotoGP, lite Miller-Rins: carenata a 200 km/h, volano parole grosse

Joan Mir e Jack Miller hanno pepato la seconda gara della stagione MotoGP 2021. Sul circuito di Losail il campione della Suzuki e l'australiano della Ducati hanno iniziato a spintonarsi sin dal primo giro. A metà gara, in curva 10, il maiorchino ha compiuto una manovra rischiosa e toccato la spalla di Jack Miller, che non ha avuto altra scelta che allargarsi per evitare che entrambi cadessero. Pochi metri dopo Jack, sul rettilineo, ha spintonato forse involontariamente Mir a quasi 200 km/h. Entrambi hanno perso posizioni...