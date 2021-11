MotoGP, il tributo a Valentino Rossi dalla scuderia Ferrari F1

Carlos Sainz, pilota della Ferrari in Formula 1, ha reso omaggio a Valentino Rossi dal paddock di Interlagos. "Uno dei migliori sportivi dello sport mondiale. E' un mito, un Michael Jordan, un Tiger Woods. Sono spagnolo e tifo per Marquez, ma Valentino è Valentino. Chi non lo rispetta non capisce nulla. Gli auguro un buon futuro e sono sicuro che si divertirà ancora. Con un motore Ferrari? Non sarebbe male".