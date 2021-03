MotoGP, i “soliti” favoriti in assenza di Marc Marquez

Stagione MotoGP 2021 al via, ma chi si azzarda a fare pronostici per l'assalto al Mondiale? Difficile alla vigilia della prima gara in Qatar, dove a partire da favorito sembra essere Jack Miller per via del record sul giro siglato nei test IRTA. Ma la gara è ben altra cosa. I soliti favoriti sono Joan Mir, Alex Rins, Jack Miller, Franco Morbidelli, Fabio Quartararo e Maverick Vinales. In attesa del ritorno di Marc Marquez...