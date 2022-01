MotoGP, Dovizioso: “Non ho ancora la situazione sotto controllo”

Andrea Dovizioso correrà la sua ventesima stagione nel Motomondiale, la quindicesima in MotoGP. Non ha potuto dire di no alla Yamaha, un team che ha già conosciuto nella stagione 2012. "Cosa possiamo fare non lo so, non ho ancora provato la moto definitiva. Non ho la situazione sotto controllo, riusciremo a capire qualcosa in più quando saremo in pista con gli avversari. L'obiettivo è stare davanti.. Era da tempo che mi interessava la Yamaha".