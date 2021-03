MotoGP Doha, Yamaha-Ducati: seconda sfida a colpi di numeri

A distanza di pochi giorni la MotoGP ritorna in scena a Doha per il secondo Gran Premio 2021. Sarà ancora una sfida Yamaha contro Ducati, con la Suzuki che proverà a mettersi di traverso nella disputa. Il vuoto lasciato da Marc Marquez, in seguito all'infortunio di Jerez 2020, è stato colmato dal marchio di Iwata con ben 8 vittorie. Ma Ducati sempre sul podio ad eccezione di pochi week-end.