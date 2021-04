MotoGP, Andrea Dovizioso: difetti e punti di forza dell’Aprilia RS-GP

Aprilia Racing ha lavorato su due fronti in questa settimana. Massimo Rivola e i vertici di Noale hanno fatto tappa a Jerez prima di arrivare a Portimao. Sulla pista andalusa hanno seguito da vicino la tre giorni di test con Andrea Dovizioso in sella alla RS-GP21. L'ad conferma solo un nuovo test per il Mugello con il forlivese a metà maggio. "Non gli è piaciuta la posizione in sella, ma gli è piaciuta la guidabilità e l'agilità con cui la moto si destreggia fra le curve". Bocche cucite sugli impegni futuri fra pilota e team.