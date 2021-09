Motocross MX2, le immagini del GP Turchia: Guadagnini ‘diesel’ non basta

Il campione in carica Tom Vialle si prende il primo round Motocross di Turchia. Mattia Guadagnini gran 2° in rimonta in Gara 1, il 4° posto in Gara 2 non basta però per il podio overall. Il leader MX2 Maxime Renaux allunga ancora un po'. Ma martedì c'è già la possibilità di rifarsi, si corre nuovamente sullo stesso circuito. Intanto ecco le immagini del primo GP ad Afyonkarahisar.