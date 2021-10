Moto3, Valentino Rossi: “Certi piloti sono matti, bisogna fermarli”

Valentino Rossi commenta l'incidente di Moto3 ad Austin e si dice felicemente sorpreso per la decisione di fermare per due gare il turco Deniz Oncu. A distanza di una settimana dalla morte di Dean Berta Vinales si è rischiata un'altra tragedia. Solo per puro caso Jeremy Alcoba non è stato travolto: "I piloti sopra le righe si conoscono. C'è bisogno che non corrano, se no è una carneficina".