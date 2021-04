Pole position Moto3 tricolore sulle montagne russe di Portimao. Andrea Migno scatterà davanti a tutti per la seconda volta in carriera. "Quando mi sono visto davanti mi sono sentito leggero" ha scherzato. Il pilota Snipers Team decisamente carico in vista del Gran Premio del Portogallo, che scatta domenica alle 12:20. Può arrivare il primo podio stagionale? Foto: motogp.com