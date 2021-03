Moto2, l’emozione di Yari Montella: “Qui inizia la mia avventura”

Ora si comincia a fare sul serio. Per Yari Montella sono iniziati i primi test ufficiali da pilota del Mondiale Moto2. Il campione europeo di categoria non nasconde l'emozione, ma è ben conscio della bella ed altrettanto impegnativa sfida che lo attende. Serve qualche aggiustamento nello stile di guida, soprattutto per la differenza in termini di gomme, motore, telaio rispetto alla moto guidata negli ultimi due anni.