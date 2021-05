Morte di Jason Dupasquier: le parole a caldo di Dennis Foggia

Il pilota svizzero Jason Dupasquier, 19 anni, è deceduto a causa dei gravi infortuni riportati nelle Qualifiche Moto3 al Mugello. I gravi traumi alla testa e al torace sono stati fatali, l'intervento chirurgico nella notte era un disperato tentativo per tenerlo in vista. Ma la brutta notizia è arrivata nelle fasi finali della gara odierna della classe minore, a cui Dupasquier avrebbe dovuto partecipare partendo dalla quarta fila. Il vincitore Dennis Foggia quasi in lacrime dopo il podio... "Questa notte ho pensato molto a lui, alla fine quando ho rivisto il video era proprio dietro di me. Non ho parole".