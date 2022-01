Marc Marquez smentisce tutti: “Il mio ritorno è vicino”

Dopo gli infortuni Jerez nel 2020 e quello in allenamento del novembre 2021 si era vociferato di un possibile addio alle corse di Marc Marquez. Ma il pluricampione di MotoGP è ritornato ad allenarsi in moto e sarà a Sepang in occasione del primo test Irta in programma agli inizi di febbraio. L'obiettivo è provare la nuova Honda RC213V prima dell'inizio del campionato.