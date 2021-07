Marc Marquez pronto alla battaglia: pieghe da matti con la CBR600RR

Vacanze finite per Marc Marquez che ritorna ad allenarsi in pista. Il pluricampione della MotoGP in azione con una Honda CBR 600RR che eroga 121 cavalli a 14.000 giri, anche se HRC gli ha riservato una variante dedicata esclusivamente ad un uso pista. Gomito a terra, segni di gomma sull'asfalto, freno posteriore per migliorare l'ingresso in curva. Marc Marquez sembra intenzionato a ritornare in Austria per contendersi le posizioni di vertice.