L’emergenza Covid in Italia: il bollettino di sabato 24 ottobre

Il bollettino ufficiale dell’emergenza Covid in Italia del 24 ottobre 2020 conta 19.644 nuovi casi. Il numero totale dei contagi sale a 504.509, quello dei morti a 151, con il totale delle vittime che ammonta a 37.210. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva (1.128, +79 rispetto a ieri). In lieve calo il numero dei tamponi: 177.669 (ieri 182.032). Il totale dei guariti-dimessi sale a 264.117 (+2.309).