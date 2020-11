Le star della MotoGP salutano Diego Armando Maradona

Il 25 novembre 2020 sarà una data indimenticabile nella storia dello sport e non solo. Si è spento all'età di 60 anni Diego Armando Maradona, nella sua casa di Buenos Aires. Anche il paddock del Motomondiale si raccoglie intorno al ricordo del Pibe de Oro. Valentino Rossi posta il video dell'incontro leggendario durante il GP di Misano 2008, mentre Jorge Lorenzo scrive: "Ti ricorderò personalmente per il tuo incredibile talento innato con la palla, ma soprattutto per quella personalità travolgente, quella leadership e quel magnetismo che ti hanno sempre fatto attirare l’attenzione ovunque andassi, qualunque cosa facessi, qualunque cosa dicessi".