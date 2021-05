Enea Bastianini: “Che figata il Mugello con la MotoGP”

19° crono nella classifica combinata del venerdì per Enea Bastianini, che firma il suo miglior crono in 1'48"967, con un gap di 1'3" da Pecco Bagnaia. Per il rookie del team Avintia è la prima volta al Mugello con una MotoGP. "E' davvero una figata. Abbiamo avuto un po' di problemi all'inizio della FP2, ma alla fine abbiamo ritrovato il feeling. Da sabato mi aspetto di fare un bel passo in avanti. Se azzecchiamo il set-up e il giro possiamo riuscirci".