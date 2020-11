Casey Stoner raccoglie fondi contro la sindrome da stanchezza cronica

Casey Stoner raccoglie fondi per la ricerca contro la sindrome da stanchezza cronica. "Sono orgoglioso di unirmi a Emerge Australia e assistere questa grande organizzazione nella sensibilizzazione e nel finanziamento per sostenere le persone come me che soffrono di CFS / ME. È estremamente difficile per le persone all'esterno che non l'hanno avuto capire quanto possa essere debilitante la ME / CFS". "Vogliamo tutti trovare una diagnosi migliore, un regime di trattamento e alla fine una cura - aggiunge Casey Stoner -. Il finanziamento per la ricerca su questa condizione è assolutamente vitale e vedere la ricerca di livello mondiale condotta qui in Australia come parte di uno sforzo di ricerca globale è molto incoraggiante per l'intera comunità ME / CFS".