Ecco la BMW M 1000 RR ufficiale per il FIM EWC 2022

Alla terza stagione di presenza, il BMW Motorrad World Endurance Team punta senza mezzi termini al titolo iridato FIM EWC 2022. Dopo la prima vittoria conseguita alla 6 ore di Most, la squadra dell'Elica si è rinnovata per l'anno nuovo con l'ingaggio di Jeremy Guarnoni accanto ai riconfermati Markus Reiterberger ed Ilya Mikhalchik. Cambia anche la BMW M 1000 RR #37, grafica compresa, come mostrato in questo video del nuovo sponsor Champion.