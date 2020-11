Il programma satirico di Canale 5 'Striscia la Notizia' è volato a Lugano per consegnare il Tapiro ad Andrea Iannone. L'ex pilota MotoGP è sicuramente attapirato dopo la sentenza a 4 anni sancita dal Tas di Losanna, che mette fine alla sua carriera da pilota. Ma forse lo rivedremo presto nel paddock in un'altra mansione oppure a tentare un'ultima difesa presso il Tribunale svizzero. E non manca una battuta sulla ex Belen Rodriguez... Video Mediaset/ Instagram @striscialanotizia