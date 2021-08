Alex Design è un marchio molto affermato nel paddock MotoGP. Il suo lavoro è fondamentale per molti team e piloti che si rivolgono alla sua struttura per questioni di grafica e verniciatura nel corso dei week-end di gara e non solo. A lui il merito di aver realizzato la grafica della Yamaha M1 di Valentino Rossi con il team Petronas SRT.