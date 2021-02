Aleix Espargarò chiede scusa per un video tra amici finito per sbaglio in rete. Il pilota Aprilia, rivolgendosi ad un amico, dice: "Stiamo facendo dei calcoli. Non capisco come possiamo guadagnare così tanti soldi lavorando meno giorni di quelli passati in vacanza". L'alfiere MotoGP pubblica un video per scusarsi con i follower.