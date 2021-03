MotoGP: Marc Marquez in Qatar, sarà un rientro ad altissimo rischio

Marc Marquez rientra in Qatar dopo otto mesi di stop. Sarà un ritorno ad altissimo rischio. L'omero destro, dopo tre interventi, è guarito ma l'otto volte iridato non guida la Honda RCV da tantissimo tempo e a Losail con cinque giorni di test di svantaggio rispetto agli avversari. E la Honda nel deserto non ha mai fatto faville...