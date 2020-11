Valentino Rossi a Misano con la Ferrari del team Kessel

Valentino Rossi sarà oggi a Misano per collaudare la Ferrari 488 GT3 del team Kessel. Il Dottore correrà la 12 Ore del Golfo in programma il 9 gennaio in Bahrain insieme al fratello Luca Marini e a Uccio Salucci. Non parteciperà, invece, al Rally di Monza, lasciando l'eredità offroad brianzola al suo allievo Franco Morbidelli. Ci penserà l'italobrasiliano a tenere alto il nome della VR46, dal 3 al 6 dicembre al volante di una Hyundai i20 R5 del Team Italia. “Correrò a gennaio alla 12 Ore in Bahrain, non più ad Abu Dhabi per via del Covid", ha anticipato il Dottore nel week-end di Portimao. Getta le fondamenta per il futuro Valentino Rossi, pronto a disputare gare endurance sulle quattro ruote. Una passione trasmessagli da papà Graziano e che coltiva da molti anni. Nel dicembre 2019 ha ottenuto un risultato di tutto rispetto all'esordio con la Ferrari GT3. Valentino Rossi, Luca Marini e Alessio Salucci sono saliti sul podio assoluto della 12 Ore del Golfo. Il trio di Tavullia ha chiuso al comando nella categoria Pro Am. A gennaio l'obiettivo sarà quantomeno ripetersi o alzare ulteriormente l'asticella. A febbraio sarà il momento dell'esordio con il team Yamaha Petronas SRT per il primo test invernale. Ma la data o il luogo (Sepang) potrebbero subire variazioni in caso di una nuova ondata di emergenza Covid-19.