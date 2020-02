VIDEO Lorenzo Savadori: “La MotoGP? Dobbiamo parlare con Gresini…”

Lorenzo Savadori ha avuto attualmente una grande occasione, quella di provare la Aprilia MotoGP. Con i guai giudiziari del pilota Iannone, la casa di Noale si è rivolta a lui per shakedown e primi test ufficiali. Un modo per portare avanti il processo di sviluppo di una moto rinnovata, ma anche un'opportunità per Savadori. Nell'aria la possibilità di correre nel Motomondiale?