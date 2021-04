MotoGP, Yamaha: cosa bolle in pentola per Rossi-Morbidelli?

Yamaha sta sostenendo in maniera adeguata il team satellite Petronas SRT di Valentino Rossi e Franco Morbidelli? Una risposta arriverà al termine di questo Gran Premio del Portogallo, dove i due compagni di squadra cercheranno delle risposte dopo i problemi di Losail. La pista di Portimao si è rivelata molto buona per il pilota italobrasiliano nel 2020. Per il Dottore si attendono cambiamenti di set-up ed elettronica, nella speranza che una gomma differente possa garantirgli più grip al posteriore.