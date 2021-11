MotoGP, Valentino Rossi “writer” con una bomboletta spray

Dorna ha fatto realizzare un murales di una ventina di metri per Valentino Rossi. Sovrasterà per sempre un edificio all'interno del paddock di Valencia, in ricordo dell'ultima corsa in MotoGP del Dottore. Realizzato da Axe Colours, famoso street artist catalano che ha dipinto anche il volto di Ayrton Senna sul circuito del Montmelò. Il campione di Tavullia ha autografato l'opera d'arte con una bomboletta... ovviamente di colore giallo.