MotoGP, Marc Marquez fa sul serio: “Da tanto non mi divertivo così”

Giornate frenetiche per Marc Marquez che si accinge a tornare sulla griglia della MotoGP dopo otto mesi di assenza. Dopo alcuni giri in pit bike ad Alcarras ed essere volato in Qatar per farsi vaccinare, il campione della Honda inizia a fare sul serio. Sul circuito di Catalunya si è allenato con una Honda RC213V-S, una stradale derivata dalla MotoGP. "Era passato molto tempo dall'ultima volta che mi divertivo così tanto!". Marc Marquez si è riunito con una parte della sua squadra e ha potuto provare la nuova curva del circuito catalano.