MotoGP, Davide Brivio chiude le porte a Suzuki: “Resto in F1”

Da settimane si parla di un possibile ritorno di Davide Brivio in MotoGP nei panni del team manager. Ma dal Messico, dove si svolge il Gran Premio di Formula1, il brianzolo smentisce: "C'è ancora tanto da fare qui, lottiamo per conservare il 5° posto". Forse un po' di nostalgia per il paddock del Motomondiale c'è, ma Brivio è categorico: resterà in F1 con Alpine".