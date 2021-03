Sesto crono di giornata per Joan Mir nel quinto giorno di test a Losail. Poche le novità al vaglio del campione in carica della MotoGP, che sembra un po' preoccupato dalla velocità sui rettilinei della Ducati. "Dovremo guadagnare su altri settori del tracciato. Johann Zarco era più veloce di 14 chilometri orari. Questo dovrebbe spaventarci. Avremo problemi a gestirlo in gara".