VIDEO Highlights National Superstock 1000 2021 Round 1 Oulton Park

In esclusiva web per l'Italia, Corsedimoto.com vi offre gli highlights del British Superbike. In questo video trovate le fasi salienti della gara inaugurale del Pirelli Superstock 1000 Championship 2021, la STK1000 britannica. Ben 53 i piloti iscritti, 40 dei quali ammessi al via della gara di Oulton Park. L'ennesima conferma di come la Stock 1000 sia tuttora una categoria in piena salute oltremanica. Commento affidato ad Alessio Piana, telecronista del BSB in Italia, montaggio a cura di Pierpaolo Franceschini.