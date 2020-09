BSB Silverstone, che rischio: 6 piloti a terra nelle qualifiche

Pauroso incidente nel corso delle qualifiche del BSB a Silverstone. A 8 minuti dal termine, alla curva Copse ben 6 piloti sono finiti a terra senza preavviso per la presenza dell'olio lasciato da una moto non inquadrata dalla regia. Lee Jackson, Hector Barbera, Alex Olsen, Taylor Mackenzie, Storm Stacey e Josh Owens sono i 6 piloti sfortunatamente coinvolti in questa carambola. Inevitabile l'esposizione della bandiera rossa, con la direzione gara che ha deciso di concludere anzitempo le qualifiche.