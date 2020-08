Andrew Irwin centra Josh Brookes in Gara 3 a Donington

Protagonista in positivo con la vittoria nelle prime 2 gare, in negativo per un nuovo contatto. Andrew Irwin, portacolori Honda Racing UK, in Gara 3 a Donington Park è nuovamente tornato nell'occhio del ciclone nel circus del British Superbike. In lotta con Josh Brookes per la seconda posizione, all'uscita dalla curva Redgate ha risposto con una "carenata" all'affronto del portacolori VisionTrack Ducati. A farne le spese è stato proprio il Campione 2015, finito ad alta velocità contro le protezioni. Josh Brookes si ritrova così con soli 26 punti raccolti in 3 gare ed un legittimo disappunto per questo amaro epilogo del weekend inaugurale del BSB 2020.