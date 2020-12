Miti: Johnny Cecotto si racconta, dalla 500GP alla F1 (Video)

Sono pochissimi i piloti ad aver corso sia nel Motomondiale che in Formula 1. Tra questi Johnny Cecotto, due volte campione del mondo con le due ruote ed al via di diversi Gran Premi con le quattro ruote. A 16 anni la prima gara in moto in Venezuela, non senza qualche difficoltà. Nel 1975 l’approdo nel Motomondiale. Grande amico di Barry Sheene, Cecotto racconta aneddoti divertenti, parla della sicurezza dell’epoca e del suo passaggio alle quattro ruote, concludendo con un pensiero sulle gare moderne (di Claudio Pavanello)