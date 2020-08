Da Donington Park a Snetterton, il BSB British Superbike non ha tradito le attese. Sul tracciato della Contea di Norfolk il secondo appuntamento stagionale ha riservato tante emozioni e colpi di scena nelle tre gare. Lo testimonia la bagarre in pista, ma anche l'incredibile dato di tre differenti vincitori nelle tre manche in programma. Al successo di Christian Iddon di Gara 1, hanno risposto nelle successive due corse Josh Brookes e Glenn Irwin, sempre più capo-classifica di campionato. In questo video le fasi salienti del weekend di Snetterton del BSB 2020.