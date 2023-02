Oliver Bayliss sta spiccando il volo? Sembrerebbe di sì. Il figlio del mitico Troy è stato il migliore sulla tavola da surf nel pre-event del primo round del Mondiale Superbike ma soprattutto è andato molto bene nei due giorni di test. Da quest’anno gareggia nel D34G Racing, il team diretto da Davide Giugliano, ex pilota Ducati ed amico di suo padre. Davide, probabilmente, è riuscito a capire ciò di cui OIiver ha realmente bisogno.

“Oliver Bayliss è andato abbastanza bene nei due giorni di prove – racconta Davide Giugliano a Corsedimoto– Ovviamente non cantiamo vittoria perché sono solo test però siamo felici. Siamo sempre stati nelle prime posizioni ed è positivo per lui e per noi”.

Con voi è già riuscito ad emergere, a fare capolino tra i primi. Qual è il vostro segreto?

“Abbiamo semplicemente cercato di dargli il massimo supporto, lo abbiamo fatto sentire in un team consistente ma nello stesso tempo famigliare. Il ragazzo ha un nome importantissimo e già questo gli mette tanta pressione quindi noi cerchiamo di mantenerlo nella normalità più totale e nella tranquillità di cui un pilota ha bisogno. Un nome così è un bene per la maggior parte delle cose ma a livello personale credo sia pesante e bisogna tenerne conto”.

Davide Giugliano cosa ti aspetti dal week-end di gara?

“Siamo molto contenti dei test ma delle aspettative per la gara non ce le siamo fatte. Abbiamo lavorato al meglio, siamo stati abbastanza veloci ed Oliver è andato molto bene soprattutto con gomme usate. Sul giro secco ci manca ancora qualcosina ma ci stiamo lavorando. Abbiamo ancora delle cose da fare in queste ore per vedere come possiamo migliorare ed affrontiamo il week-end di gara con grande tranquillità e serenità”.

Per Oliver sarà la gara di casa.

“Il week-end di Phillip Island per lui è molto importante. Siamo sulla strada giusta, faccio un grande in bocca al lupo al mio team e non vedo l’ora che si cominci”.