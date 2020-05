Una sfida inedita fra due assi della Superbike: Toprak Razgatlioglu e il suo mentore Kenan Sofuoglu si sfidano in sella a delle Kawasaki 1215.

Con il campionato Superbike fermo al palo un’occasione del genere è come oro colato. Una sfida inedita su piccole 125 tra il turco Toprak Razgatlioglu e il suo mentore Kenan Sofuoglu. Da una parte il neo arrivato Yamaha, dall’altra il cinque volte campione del mondo. Poco conta l’amicizia quando si è in pista, l’obiettivo per un qualsiasi pilota è arrivare davanti e vincere. I due assi turchi si sono dati battaglia sulla Kenan Sofuoglu Pisti di Erdoğdu, una pista di proprietà dell’ex mattatore della Supersport 600.

A colpire sono le moto utilizzate: due Kawasaki Ninja 125 modificate. E a quanto pare non si risparmiano per nulla. In questo periodo di stop generale per il mondo della Superbike, il video postato sui social è una vera chicca per gli amanti delle corse. Toprak Razgatlioglu trova un modo per togliersi la ruggine di dosso e prepararsi ad una probabile ripresa del WorldSBK, che ha esordito nella stagione 2020 con una vittoria e un podio. Nei giorni scorsi il pilota Yamaha ha preso in mano le redini dei social postando l’immagine del suo nuovo acquisto: una Mercedes SLS AMS GT gialla. Un acquisto che ha ottenuto l’approvazione anche del pentacampione Superbike Jonathan Rea: “Un pilota ufficiale cerca un’auto factory”.