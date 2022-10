Lorenzo Baldassarri “Ho dovuto respirare per farmi andar bene il long lap”

Il titolo mondiale Supersport si allontana, la Superbike si avvicina. Lorenzo Baldassarri a Portimao non è stato fortunato e Dominique Aegerter ha incrementato il suo vantaggio in classifica iridata. Ora il pilota svizzero ha 45 punti di margine. Lorenzo Baldassarri però è ormai ad un passo dal salto di categoria e nei prossimi giorni verrà ufficializzato il suo passaggio alla classe regina delle derivate di serie. Vestirà i colori di GMT94, formazione iridata nell’Endurance da alcuni anni impegnata in Supersport. “Balda” avrà il contratto direttamente con Yamaha Europa e pieno appoggio tecnico.

“E’ stato un week-end dolce amaro – commenta Lorenzo Baldassarri – eravamo molto competitivi fin dal venerdì. Una caduta sabato ci ha compromesso un po’ la qualifica. In gara-1 uno siamo riusciti ad andare benissimo. Ho fatto una gara in rimonta anche se era stata accorciata: sono riuscito a risalire e lottare per la vittoria”.

La domenica invece è stata da dimenticare.

“Eravamo pronti a combattere per il successo anche in gara-2 ma purtroppo c’è stato un incidente che ha compromesso un po’ tutto. Si poteva puntare al quarto posto ma purtroppo abbiamo avuto una penalizzazione che ci ha ulteriormente compromesso la gara ed ho finito settimo”.

Come hai reagito alla penalità?

“Ho dovuto respirare molto e farmi andare bene la penalizzazione, ho fatto il long line e pazienza. Purtroppo è andata così, sono episodi da lasciarci alle spalle. Ora cerchiamo di divertirsi e fare del nostro meglio nelle prossime tappe, le gare extra europee”.

Ed ora si entra già in ottica 2023.

“Ancora non c’è nulla di ufficiale ma siamo molto vicini a firmare con Yamaha che mi farà correre con un team satellite in Superbike”.