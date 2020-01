Motul main sponsor del Motor Bike Expo anche nel 2020

Dal 16 al 19 gennaio, Motul partecipa al Motor Bike Expo in qualità di Main Sponsor. È il sesto anno che l’azienda francese di lubrificanti supporta direttamente il salone di Verona. Evento che si conferma una delle più grandi fiere dedicate alle moto speciali, alle custom e agli accessori con 100.000 m 2 di esposizione e 700 brand presenti.

MOTUL, SESTO ANNO AL MBE

Motul festeggia il sesto anno di presenza ininterrotta al Motor Bike Expo con un’area espositiva dedicata al mondo dei motori, alla quale si abbina come da tradizione la Motul Arena. Negli anni il MBE è cresciuto diventando uno dei più grandi eventi internazionali dedicati alla customizzazione, e non solo. La presenza di Motul, che anche nel 2020 è Main Sponsor dell’evento, è legata proprio al respiro internazionale del MBE e per questo porta a Verona la sua offerta che spazia dai lubrificanti motore ai prodotti della linea MC Care per la cura e manutenzione della motocicletta.

Soddisfatto Marco Baraldi, direttore generale di Motul Italia. “La presenza di Motul al Motor Bike Expo va oltre la semplice partecipazione in qualità di azienda espositrice. Nel 2014 abbiamo creduto in questo format e da allora siamo Main Sponsor di questo spettacolo che per quattro giorni richiama appassionati da ogni parte del mondo. Un palcoscenico prestigioso e che ogni anno ci regala incredibili soddisfazioni in un settore che per Motul è particolarmente importante.”

LA GAMMA POWERSPORT

Protagonista dello stand Motul è la gamma Powersport che nel 2020 vede un rinnovamento della grafica. Informazioni ancora più chiare comunicate anche attraverso un QR Code posizionato sull’etichetta che rimanda al sito web powersport.motul.com (a breve disponibile). Un modo per aiutare i motociclisti nella scelta del prodotto più idoneo per la propria moto da strada o da gara, quad, moto d’acqua o motoslitta. Sono infatti queste le categorie del mondo “fun”, raggruppate nel catalogo Powersport che sotto l’hashtag #empoweryourride sintetizza ed esemplifica la filosofia che sta dietro l’intera linea di prodotti.

IL VIRTUAL MOTUL SUPERBOWLING

All’interno di un’area di 200 metri quadrati, i visitatori possono vedere in anteprima un nuovo video che rappresenta al meglio lo spirito Powersport, e cimentarsi in un divertente gioco: il Virtual Motul Superbowling. Grazie a un visore VR si è proiettati all’interno di un bowling virtuale dove, con al massimo due tiri a disposizione, si deve cercare di fare cadere il maggior numero di birilli Motul. Gadget per chi fa strike! Sempre nello stand, un’area è dedicata alla presentazione dei prodotti della linea MC Care e alla Motul School, mentre un’altra è destinata alle reginette dello stand: la Suzuki GSX-RR MotoGP™ , la HRC CRF 450 Dakar e l’ATV CF Moto.

Nell’area esterna, la Motul Arena, il pubblico può assistere alle evoluzioni di stuntman e piloti professionisti. Il calendario degli eventi è consultabile sul sito del Motor Bike Expo.