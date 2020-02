Tony Cairoli: “Mantova, domenica sarà un rientro duro”

Internazionali d’Italia: domenica a Mantova dalle 8.30 full gas, arrivato Tony Cairoli: “Sono pronto, ma questo rientro sarà impegnativo”

A Mantova (inizio domenica alle 08:30) si corre la terza e ultima prova degli Internazionali d’Italia che assegnaranno i tricolori della MX1, MX2 e 125cc.Tony Cairoli tornerà in gara dopo ben otto mesi di stop forzato a causa del noto infortunio alla spalla destra patito nel GP Lettonia a Kegums. In Campionato MX1 Tim Gajser (Honda HRC) viaggia a punteggio pieno, in MX2 è in testa il francese Maxime Renaux (SM Action Yamaha), nella 125cc sfida tra il reggiano delle Fiamme Oro Pietro Razzini e Andrea Roncoli con la Husqvarna.

Tony Cairoli, in quali condizioni sei?

«L’infortunio è stato molto grave, sono ancora in fase di recupero per quanto riguarda al mobilità della spalla, ci vogliono 6-7 mesi perché torni a posto, ecco perché ho saltato le prime 2 gare degli Internazionali, qui a Mantova però volevo esserci. Sarà un test importante, mi serve per vedere alcune cose in vista dell’inizio del mondiale, il 1 marzo in Gran Bretagna».

Che Tony vedranno gli appassionati che arriveranno a Mantova?

«Penso di essere al 60-65%. Il medico mi ha detto che sarebbe stato un lungo recupero, ma credevo che sarei riuscito ad accorciare i tempi. Invece non è stato così. La gara di domani sarà dura, i miglioramenti saranno lenti ».

E’ il morale com’è?

«Ogni volta che torno in moto è buono, anche se devo adattarmi ad usare la spalla in modo diverso dal solito».

I rivali più pericolosi a Mantova?

«Tim Gajser perché è il Campione del mondo uscente e qui agli Internazionali ha dominato le prime 2 gare. Questo è un Campionato molto bello e di alto livello comunque, i piloti forti sono tanti ».

Che cosa vorrebbe avere da questo 2020?

«Tornare a divertirmi in moto e recuperare la forma che avevo a inizio del 2019 quando vinsi gli Internazionali e il GP Lombardia qui a Mantova».

Dieci anni fa qui a Mantova debuttò con la KTM vincendo lo Starcross, quale è il suo bilancio?

«Sono stati anni molto belli con 6 mondiali vinti e la soddisfazione di aver portato alla vittoria l’esordiente KTM 350cc. Per me il team de Carli è una famiglia e qui a Mantova ho tanti ricordi ».

ORARI

Domenica, dalle 8.30 alle 11.25, si disputeranno le prove libere dei due gruppi 125, dei due MX2 e infine dell’MX1. Dalle 11.30 le prime due gare della 125, mentre alle 13.30 ci sarà il via della MX1 e alle 14.30, quello della MX2. Dalle 15.10 ci saranno le due gare della 125 e, a seguire, alle 16.20 inizierà l’atteso Supercampione. Alle 17.00 circa il grande podio finale.

BIGLIETTI

In vendita unicamente alle casse del Circuito in Viale Learco Guerra 15 a Mantova.