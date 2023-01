MotoGP, Valentino Rossi: “Meritavo il decimo titolo”

Valentino Rossi è volato a Dubai insieme alla sua dolce metà Francesca Sofia Novello, sua figlia Giulietta, mamma Stefania e il suo staffi di amici e collaboratori. In occasione della 24 Ore di Dubai il gruppo proveniente da Tavullia ha anche approfittato per godersi il sole e le calde temperature dell’emirato. Ai box dell’ex pilota MotoGP, impegnato al volante della nuova BMW M4 GT3, è presente anche Rossella Catapano, nota influencer e designer di gioielli.

Vacanza e influencer per Valentino Rossi

A racconta il lato “vacanze” di questa trasferta a Dubai sono le foto e le stories sui social, con Valentino e Francesca che hanno condiviso con i loro fan alcuni momenti di spensieratezza. Passeggiate e abbracci in riva al mare, con Giulietta che fa da splendida cornice al quadretto familiare. Dopo i viaggi a New York e a Madonna di Campiglio, il Dottore ha scelto di soggiornare al One&One Royal Mirage, in un resort esclusivo che conta 400 camere, 9 ristoranti, svariate piscine, il primo hammam. Le suite partono da 800 euro fino a superare i 2000 euro a notte.

In compagnia di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello c’è anche Rossella Catapano, originaria di Napoli e divenuta famosa grazie alla sua creatività legata ai gioielli. Una passione che ha ereditato dalla madre, proprietaria di una gioielleria. Dopo aver studiato design del gioiello al Politecnico di Milano, ha iniziato a creare i propri gioielli e ha avuto un grande successo. Tanto che anche alcune star della tv hanno indossato le sue creazioni rilanciando il suo successo a livello nazionale e non solo.

Il sogno mancato in MotoGP

Nel corso di una conferenza stampa Valentino Rossi ha parlato anche della sua lunga carriera in MotoGP. “Ad essere sincero, non rimpiango di aver preso questa decisione. Certo, il periodo con la Ducati è stato difficile per me“, ha sottolineato in merito alle stagioni 2011 e 2012. Resta una grande esperienza professionale e di vita: “È stata una grande sfida, io come pilota italiano su una moto italiana. Se avessimo vinto, avremmo fatto la storia“. A scrivere questa favola ci ha pensato il suo allievo Pecco Bagnaia nel 2022. Ma resta una piccola amarezza: “Mi dispiace non aver vinto il decimo titolo. Soprattutto perché pensavo di meritarmelo in base al mio livello e alla mia velocità. Per due volte ho perso il titolo all’ultima gara della stagione“. Stavolta nessun esplicito riferimento a quanto accaduto nel 2015…

Foto: Instagram @valeyellow46