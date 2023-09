MotoGP, Marquez scherza sul futuro: “Molto bella la livrea Gresini”

Una sprint race non entusiasmante per Marc Marquez a Misano Adriatico. Decimo posto finale e, quindi, 0 punti. È stato ancora il migliore dei piloti Honda, però è qualcosa che non lo può rendere soddisfatto. Vuole lottare per vincere e non arrivare davanti ai colleghi HRC. Sicuramente non vede l’ora che sia lunedì per provare la prima RC213V versione 2024.

MotoGP Misano, Marquez

Oggi Marquez non può esultare, però rispetto a una settimana fa si è sentito più competitivo: “Non è stata una gara bruttissima, non è andata come a Montmelò: siamo stati più vicini oggi. Ieri ho cercato di guidare in maniera dolce e di capire il limite, oggi ho provato a metterci un extra ma è esigente a livello fisico. Nella gara lunga sarà difficile spingere in ogni giro. Nella sprint non ho avuto il passo per seguire i migliori all’inizio, poi Alex mi ha preso e l’ho lasciato passare per usarlo per mettere gap rispetto a chi c’era dietro. Gli ultimi giri sono stati da qualifica e domani non potrò spingere così“.

Fisicamente non ci sono problemi per Marc, l’unico problema è una RC213V non abbastanza competitiva: “A livello fisico mi sento in ottima forma e guido bene, ma quando cerci di mettere un extra vai a toccare i punti critici della Honda, ovvero l’accelerazione e la velocità in rettilineo. Devi cercare di fare la differenza in frenata di curva e nei cambi di direzione. Per domani cercherò di essere costante sul passo, anche se dovrò essere più lento. Vedremo cosa potremo fare“.

Futuro e nuova Honda RC213V

I rumors sul suo futuro non lo disturbano, anche se si parla insistentemente di un possibile passaggio sulla Ducati del team Gresini: “Non mi distraggono, fanno parte del mio lavoro. Mi diverto, a 30 anni sono focalizzato su quello che devo fare assieme al team“.

A Sky Sport MotoGP ha poi fatto una battuta dicendo: “Molto belli i colori di Gresini oggi“. Il team fondato dall’indimenticato Fausto correva con una livrea speciale dedicata proprio a lui.

In pista c’è anche Stefan Bradl con una Honda in configurazione 2024 che Marquez proverà solo lunedì e che finora non gli ha dato sensazioni particolari: “Nelle qualifiche non è andato male, però in gara ha faticato Il carattere della moto sembra simile. Intanto vorrei capire come mai quando seguiamo un altro pilota il comportamento della moto cambia così tanto. Oggi in MotoGP sei più veloce da solo che seguendo gli altri, però seguire gli altri è cruciale“.

Foto: Valter Magatti