MotoGP, ecco la livrea KTM 2024 per la sfida al vertice

KTM diventerà ufficialmente il grande avversario dell’armata Ducati? Ovviamente è quello che si augura tutta la struttura legata al marchio austriaco. Non ci sono particolari novità nella livrea di Red Bull KTM Factory Racing, colori immutati così come lo è la determinazione ad emergere. Non ci sono dubbi su Brad Binder, che mantiene saldamente il grado di uomo di punta della squadra MotoGP, come dimostra in particolare il 4° posto iridato del 2023. Da Jack Miller invece ci si aspetta che riesca ad essere costantemente più in alto dopo un anno di “assestamento” in KTM. Si fa sempre più spesso il nome di Pedro Acosta, ma potrebbe essere un extra di pressione in grado di aiutare il pilota australiano nel suo percorso di crescita.

