Marco Melandri, dietrofront sentimentale: lui, Manuela e l’altra

Marco Melandri, dopo oltre venti stagioni tra Motomondiale e Superbike in cui ha conquistato un titolo mondiale con Aprilia, ha deciso di chiudere la carriera da pilota nel 2020. L’ultima esperienza in pista con una Ducati del team Barni, mettendo a segni quattro week-end di gara con risultati che lo hanno spinto ad appendere la tuta al chiodo. Ma non ha mai smesso di far parlare di sé.

Melandri e la separazione da Manuela

Commentatore della MotoGP per Dazn Italia nel 2020, negli ultimi mesi ha fatto parlare molto di sé per la difesa della libertà individuale messa in dubbio dall’adozione del Green pass. Per scherzo ha affermato di aver contratto volontariamente il Covid-19 per evitare la somministrazione del vaccino, prima di smentire tutto in seguito ad un polverone scatenatosi sui social. Recente la notizia della partecipazione alla prossima edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, ma prima di partire ha scelto di mettere a nudo la sua vita privata.

Alla fine del 2020 si è distaccato da Manuela Raffaetà, conosciuta nel 2005 e da sempre inseparabili anche ai box. Quasi otto anni fa hanno messo alla luce una bambina di nome Martina che ha fatto da collante in questi ultimi periodi. In un post sui social Melandri ammette di aver avuto una love story con AM, una ragazza di cui non fa il nome ma posta una foto, svelando ogni retroscena. “Fine 2020 non è segreto, con la Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia.. Nel mentre ho conosciuto una ragazza, AM ( non taggo e non faccio nomi per privacy ) ed è nata una storia, non una semplice frequentazione. Manuela era a conoscenza di tutto”.

LEGGI ANCHE Marco Melandri vola in Honduras: è nel cast del reality show di Canale 5

Il dietrofront del campione

Un anno dopo l’ex pilota ha deciso di fare dietrofront. “Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non più amore e allegria. Ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia… La Manu dopo un suo percorso non ha mai perso di vista l’obiettivo famiglia e prendendomi per mano, anzi che entrare in conflitto anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia”.

Marco Melandri ringrazia AM per quanto gli ha dato senza riuscire a contraccambiare come avrebbe meritato. “Le auguro tutto il bene possibile e non smetterò mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava… Avevo bisogno di liberarmi da questo peso e ripartire da qui per una nuova pagina della mia vita… Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità in fondo paghi sempre. Ora sono pronto per una nuova sfida con me stesso!”.