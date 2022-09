Misano nel cuore. Jorge Lorenzo in passato ha conquistato le sue vittorie più belle proprio in Romagna. Ha vinto il Gran Premio di San Marino quattro volte ed è salito complessivamente sul podio in nove occasioni. Mercoledì sera ha giocato a calcio assieme alle vecchie glorie e da venerdì sarà in circuito, non con casco e tuta ma con la giacca. Da quando lavora in televisione si veste sempre molto elegante, è disponibile con tutti, raggiante e sorridente. Non è più in forma come un tempo ma rilassato e felice.

“Nella partita ci siano divertiti ed abbiamo fatto divertire il pubblico – racconta Jorge Lorenzo – è questo l’importante. Si è vista un po’ di differenza tra la nostra squadra e l’altra però va bene lo stesso, è stato bello comunque“.

Misano è un po’ una tua pista. Dopo i successi nel motomondiale avevi conquistato i tuoi primi punti da pilota di auto in primavera.

“Ero tornato a giugno per le gare con le Porsche. Ovviamente non è la stessa cosa di gareggiare in moto ma grazie alla Carrera Cup riesco ancora a provare l’adrenalina delle corse e continuo a vivere la mia passione per il motorsport”.

Ci sarai anche questo week-end?

“Sì, adesso torno all’autodromo di Misano da commentatore televisivo perché lavoro per la televisione spagnola”.

Jorge Lorenzo, ci fai un pronostico per la gara di MotoGP?

“Io credo che Bagnaia possa andare forte però è un circuito che si adatta molto bene alla Yamaha quindi sarà una dura battaglia tra Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo”.

Foto Marzio Bondi