Come si usano le lampadine anabbaglianti RIDEX 12V per moto?

I proiettori abbaglianti sono progettati per fornire un’illuminazione sufficiente quando si guida di notte o in condizioni di visibilità limitata come nebbia o pioggia intensa. Di solito sono posizionati più in basso rispetto ai fari anabbaglianti e sono angolati verso il basso per evitare l’abbagliamento e ridurre al minimo il riflesso della luce da parte di particelle sospese nell’aria come la nebbia o le gocce di pioggia.

Lo scopo principale dei fari abbaglianti è quello di illuminare la strada davanti a voi senza accecare i conducenti che sopraggiungono o quelli che vi precedono. Forniscono un fascio di luce focalizzato che illumina l’area specifica davanti alla moto, consentendo al conducente di vedere la strada, i pedoni, gli ostacoli e i potenziali pericoli.

Le lampadine anabbaglianti RIDEX da 12 V possono essere utilizzate sulle moto. Le lampade alogene H1 sono utilizzate nei fendinebbia. Hanno un bulbo corto e appiattito lateralmente con una lunga base metallica. Questa lampadina funziona con una batteria da 12 V e ha una potenza nominale di 55 W e una temperatura di colore massima di 3000 K. Non diffonde la luce e non è in grado di diffondere la luce. Non disperde la luce e il fascio luminoso colpisce chiaramente la carreggiata. Un tempo questo tipo di alogeni veniva utilizzato nei fari anabbaglianti e abbaglianti, ma solo in un sistema di abbaglianti a quattro fasci.

Istruzioni per l’installazione

1. Rimuovere la lampadina originale e staccare il cablaggio.

2. Allargare e allungare il dissipatore della lampadina con il diodo flessibile in modo che occupi il maggior volume possibile. Ciò garantirà un buon raffreddamento.

3. Per la base H1, staccare la base della lampadina LED ruotandola e tirandola verso di sé. Inserire la base della lampadina a LED nel proiettore e montarla come una lampadina alogena.

4. Collegare il cablaggio della lampada a LED al connettore.

5. Fissare il dimeri e il cablaggio utilizzando gli elementi di fissaggio forniti con il kit.

6. Assicurarsi di regolare i fari.

Alcuni guasti comuni che possono verificarsi con le lampadine abbaglianti per moto

Le lampadine possono bruciarsi con il tempo a causa della normale usura. Controllare che le lampadine non presentino segni di bruciatura del filamento e, se necessario, sostituirle.

L’interruttore degli abbaglianti non funziona: verificare che l’interruttore non presenti segni di corrosione, danni o incongruenze e, se necessario, sostituirlo.

Problemi di cablaggio: i fili, i collegamenti e i connettori possono essere la causa di problemi con le lampadine degli abbaglianti. Verificare che i cablaggi non siano danneggiati, rotti o corrosi. Verificare che tutti i collegamenti siano stretti e sicuri.

Danni al riflettore: se il riflettore che guida la luce della lampadina abbagliante è danneggiato o sbiadito potrebbe ridurre la qualità della luce. In questo caso, potrebbe essere necessario sostituire il riflettore.

Problemi all’impianto elettrico: Alcuni malfunzionamenti delle lampadine abbaglianti possono essere dovuti a problemi dell’impianto elettrico della motocicletta, come fusibili bruciati, relè difettosi o problemi alla batteria. Controllare che l’impianto elettrico non presenti malfunzionamenti e, se necessario, correggerli.