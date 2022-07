SW-MOTECH ecco tanti accessori per la Husqvarna Norden 901

Dalla sua presentazione a EICMA 2019, l’industria motociclistica ha atteso con ansia l’enduro da turismo di Husqvarna. Il design retrò di ispirazione scandinava della Norden aveva già attirato molti sguardi all’epoca, e ora è finalmente possibile sperimentare le prestazioni della moto su strada e fuori strada. SW-MOTECH ha sviluppato un’ampia gamma di accessori per la Norden 901: Bagagli, prodotti di protezione e accessori per una maggiore sicurezza e una migliore ergonomia per le esigenze di ogni motociclista.

Il cuore della moto ben protetto

La nuova Husqvarna Norden 901 è stata costruita per esplorare il mondo. Se i suoi viaggi la portano su strade non asfaltate e massi, la protezione motore standard potrebbe raggiungere rapidamente i suoi limiti. SW-MOTECH offre una protezione motore in alluminio di 4 millimetri di spessore per la Norden, che protegge in modo affidabile le travi inferiori del telaio e protegge i collettori dai danni causati da schegge di pietra e urti fuoristrada.

Barra di protezione

La barra di protezione di SW-MOTECH è realizzata con tubi in acciaio spessi 27 millimetri e offre protezione al rivestimento, al motore e al serbatoio in plastica basso. Questa barra di protezione è identica a quella della KTM 890 Adventure e si adatta anche alla Norden 901. Piccoli ma estremamente robusti: I tamponi di protezione per asse per la Norden 901

A causa delle loro dimensioni ridotte, molte persone non li hanno nemmeno nel loro radar: I tamponi di protezione per asse anteriore e posteriore possono avere un grande effetto in caso di emergenza. Hanno eccellenti proprietà di scorrimento e proteggono la forcella o il braccio oscillante della sua Norden 901 in caso di incidente. Inoltre, rappresentano un ulteriore dettaglio visivo sulla moto che giustifica ancora di più l’investimento.

Telai laterali PRO: Soluzione bagaglio per la Norden 901

Per i viaggi più lunghi, dotiamo la Husqvarna Norden 901 dei nostri telai laterali PRO, realizzati in solido acciaio e removibili. SW-MOTECH offre le serie TRAX ADV e ION di borse in alluminio impermeabili e antipolvere per la Norden. Con un volume totale di 82 l, può rilassarsi durante i suoi viaggi. In alternativa, le nostre valigie impermeabili SysBag WP L e le valigie leggere AERO in plastica ABS, ciascuna con una capacità di 25 l, possono essere montate sul telaio laterale PRO.

L’alternativa con il telaio laterale SLC

Se preferisce borse più piccole, può montare il telaio laterale SLC anche sul Norden 901. Le valigie laterali URBAN ABS, ciascuna con un volume di 16,5 litri, possono essere agganciate con un semplice gesto. E ancora, c’è la possibilità di trasportare il suo bagaglio al 100% impermeabile:

I due modelli Sysbag WP S e M sono fatti per le avventure e per l’uso quotidiano. Il materiale EVA modellante conferisce alle borse un aspetto stravagante, mentre la laminazione esterna assicura una protezione assoluta contro l’umidità.

Anello serbatoio PRO: borse serbatoio per l’uso quotidiano

Il serbatoio offre un posto universalmente popolare per il trasporto del bagaglio: il sistema ad anello serbatoio PRO con la sua guida magnetica offre un livello di comfort di cui non vorrebbe fare a meno, soprattutto nell’uso quotidiano. PRO Micro, il PRO Daypack e l’impermeabile PRO Yukon WP possono essere agganciati alla Norden 901.

Con portabagagli: bagaglio sul retro della Norden 901

Sul retro della Norden 901 possono essere montate diverse borse posteriori, così come i bauletti TRAX ADV e URBAN ABS sul portabagagli ADVENTURE-RACK. La borsa posteriore PRO Rackpack o le grandi Drybag impermeabili offrono ampio spazio per l’attrezzatura da viaggio. Tutte le borse posteriori possono essere agganciate e fissate in modo facile e veloce ai punti di attacco appropriati sulla moto.

Pedane regolabili, cavalletto centrale, TRAX Toolbox

Soprattutto per i percorsi fuoristrada, i piccoli aiutanti affidabili sono sicuramente i benvenuti. I kit di pedane regolabili di SW-MOTECH aiutano a trovare la posizione di posizionamento ottimale e, allo stesso tempo, forniscono aderenza ed elevata stabilità. Le pedane regolabili EVO consentono 36 variazioni in tutte le direzioni e il profilo in gomma può essere facilmente rimosso per i passaggi offroad più lunghi. Con il cavalletto centrale, il Norden si parcheggia in modo sicuro su terreni accidentati e gli attrezzi sono riposti nel robusto TRAX Toolbox all’interno del telaio laterale PRO