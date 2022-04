Suzuki ti porta anche in bici: il 9 luglio il secondo Bike Day a Imola

Si apronomartedì 26 aprile, le iscrizioni alla seconda edizione del Suzuki Bike Day, la giornata dedicata allo sport vissuto in sicurezza, organizzata da Suzuki che si terrà il prossimo 9 luglio. Dopo aver portato lo scorso anno centinaia di appassionati a pedalare sulle pendici del Monte Carpegna, dove era solito allenarsi Marco Pantani, quest’anno Suzuki sceglie la suggestiva cornice di Imola. Una sede che unisce il mondo dei motori a quello del pedale.

Circuito di Imola cuore pulsante

L’epicentro del Suzuki Bike Day 2022 sarà infatti l’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola. E’ un luogo speciale anche per il ciclismo, perché qui si è disputato uno storico campionato del mondo su strada nel 1968 vinto dall’italiano Vittorio Adorni. Recentemente il Campionato del Mondo UCI 2020 delle specialità Strada e Crono. Chi parteciperà al Suzuki Bike Day avrà dunque la straordinaria opportunità di pedalare tra i cordoli del circuito, un privilegio riservato ai piloti e ai ciclisti professionisti. Si potrà affrontare lo stesso percorso su cui si sono sfidati gli atleti durante la kermesse iridata. Un tracciato tecnico e variegato, lungo 31,7 km e caratterizzato da numerosi saliscendi con una pendenza massima del 14% della Cima Gallisterna, capace di esaltare gli sportivi e di conquistare i cicloamatori con i suoi splendidi paesaggi.

Ospiti d’eccezione

Invitati d’eccezione sportivi ed atleti professionisti come i ciclisti Davide Cassani (ex CT della Nazionale di Ciclismo), Sonny Colbrelli (Campione Europeo Strada) e Silvia Zanardi (Campionessa Europea U23). Ci saranno la campionessa mondiale di pattinaggio di figura Carolina Kostner, atleti della FISG – Federazione Sport del Ghiaccio, atleti della nazionale italiana rugby e il COO del Torino FC Alberto Barile.

Ecco come iscriversi

Per iscriversi basta collegarsi alla piattaforma Endu. Ai primi 2.000 iscritti è garantito il pacco gara con tanti gadget. Inoltre a chi si iscrive entro venerdì 1 luglio, sarà consegnato il frontalino personalizzato da apporre sulla bicicletta . Le iscrizioni potranno essere effettuate anche il giorno della manifestazione, dalle ore 7.30 alle ore 9.30, direttamente presso il Suzuki Village all’Autodromo. Per evitare le file meglio prenotarsi. La quota di partecipazione minima è stata fissata a 5 euro, ma sarà possibile versare una cifra maggiore. Il ricavato totale derivante dalle iscrizioni e dalle eventuali ulteriori donazioni sarà devoluto in beneficienza a favore della Fondazione Marco Pantani Onlus. Suzuki, vicina a chi pratica lo sport a tutti i livelli, apre le iscrizioni all’evento a qualsiasi tipo di bicicletta, muscolare o a pedalata assistita.

La passione come motore

Suzuki è da sempre legata al mondo delle biciclette. Suzuki ha infatti fatto il suo debutto nel settore dei trasporti proprio come costruttore di una bicicletta motorizzata, la Power Free del 1952. Da allora la Casa di Hamamatsu non ha mai smesso di credere in una mobilità rispettosa dell’ambiente. I modelli 100% Hybrid della gamma Auto, così come quelli Moto e Marine, rispecchiano questa filosofia. Per Suzuki, i ciclisti sono il simbolo di come la passione e l’impegno nel sfidare i propri limiti consentano di raggiungere ogni traguardo. Lo spirito indomito mostrato da chi pratica questo sport rispecchia la tenacia e la volontà con cui i tecnici di Hamamatsu fronteggiano le più importanti sfide tecnologiche.