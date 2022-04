Superbike Aragon: Hyundai i30N è la safety car del WorldSBK

Hyundai ha presentato ad Aragon la nuovissima la i30 N scelta per il servizio di safety car nei dodici round del calendario Superbike 2022. Il marchio sudcoreano è fornitore ufficiale dal 2019 e ha appena esteso la collaborazione fino al 2023, incluso.

Hyundai per i piloti e i fans

Hyundai anche in questa stagione assegnerà una i20N con cambio manuale sei marce al pilota che avrà recuperato più posizioni rispetto alla partenza. La classifica è stilata in base ai risultati delle due corse principali. Ma anche il pubblico potrà vivere grandi emozioni a bordo delle vetture del marchio N, sia in pista che fuori. Durante l’arco del campionato gli appassionati potranno sedersi a fianco di piloti professionisti apprezzando le prestazioni di Hyundai i30 N, i30 Fastback N, Kona N o i20 N. Hyundai esporrà anche un modello IONIQ5 completamente elettrico nel paddock.

“Vi aspettiamo in pista”

“Siamo lieti di continuare la nostra partnership con Dorna WSBK Organization per la quarta stagione e di mostrare la nostra gamma N ad alte prestazioni nell’ambito del Campionato del Mondo” ha commentato Till Warterberg, vicepresidente e capo della sottodivisione N Brand Management e Motorsport presso Hyundai Motor Company. “Nel 2022, insieme alla i30 N Safety Car, presenteremo la nostra più ampia flotta di modelli del marchio N fino ad oggi; i30 N, Fastback N, Kona N e i20 N saranno disponibili per i fan che potranno conoscere e toccare con mano le nostre vetture. Non vediamo l’ora di cominciare un’altra stagione di successo ed emozionante”.

Una partership strategica

Francesco Valentino, Head of WorldSBK Commercial & Marketing department, ha detto: “Hyundai è un partner chiave del WorldSBK e rappresenta, per noi, l’espressione concreta del nostro slogan “we make excitement”. Siamo felici che i nostri appassionati possano scoprire la nuova flotta Hyundai 2022. Queste vetture, tra cui la i30 N come Safety Car, la Tucson N-line e la Kona N-line come Medical Cars, tra le altre, sono lo strumento migliore per la Direzione Gara e lo Staff Medico per garantire la sicurezza di tutti in pista. Non vediamo l’ora che migliaia di fan siano coinvolti in un’esperienza Hyundai-SBK™ completa e indimenticabile.”.